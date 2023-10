Avoir un animal de compagnie serait plus stressant que devenir parent

De nombreuses personnes adoptent un animal de compagnie. Et les causes sont diverses et variées. Pour certains, vivant seuls, adopter un petit être à quatre pattes leur permet d’avoir un peu de compagnie. Pour d’autres, il semble plus facile d’avoir un animal qu’un enfant car cela entraînerait moins de responsabilités. Mais si l’on se fie à une étude menée par OnePoll pour ElleVet Sciences, ce serait totalement le contraire… On vous explique!