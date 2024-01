Metro et Metrotime.be, c’est fini!

Après un dernier journal paru le 27 octobre 2023, c’est au tour des activités en ligne de Metro de s’arrêter ce lundi 15 janvier 2024. Une page se tourne. Au revoir et merci !

Le journal Metro avait été lancé en octobre 2000 en Belgique, grâce à un partenariat avec la SNCB, la STIB, le TEC, De Lijn. Selon l’étude de l’audience presse publiée par le Centre d’Information sur les Médias (CIM) en octobre 2022, 807.770 personnes lisaient quotidiennement Metro dans les deux langues, via le journal imprimé à 150.000 exemplaires par jour et via le site Internet Metrotime.be.

Malgré un projet éditorial rénové en 2022, «le marché publicitaire n’a pas suivi ni maintenu un volume d’achat régulier suffisant», déplorait Rossel, unique actionnaire de Metro depuis le retrait de Mediahuis fin 2020, le 23 octobre lors de l’annonce de l’arrêt des activités de Metro.

«Au revoir Metro et merci»

Le vendredi 27 octobre 2023, le journal Metro paraissait pour la dernière fois. À cette occasion, Maïté Hamouchi, News Director, s’était adressée aux lecteurs du journal dans un édito qu’on vous propose de redécouvrir.

«Aujourd’hui, l’heure n’est pas à l’analyse.

Aujourd’hui, je pense avant tout à toi, Metro. Certains t’ont snobé, d’autres, comme moi, t’ont directement aimé. Tu as fait l’objet de tellement d’études, tu t’es retrouvé dans un tas d’auditoires. On t’a jugé, disséqué.

Tu m’as mise en colère à certains moments, tu m’as fait rire à d’autres. Tu m’as émue, tu m’as surprise. Mais tu m’as aussi tant de fois secouée. Avec toi, une journée n’était jamais la même. Il fallait sans cesse se renouveler, ne pas se reposer sur ses lauriers.

Beaucoup t’ont sous-estimé, pensant, à tort, que tu n’étais «qu’un» condensé de dépêches. La vérité est pourtant tout autre. En réalité, tant de personnes ont travaillé d’arrache-pied pour que tu puisses offrir aux lecteurs un contenu de qualité. En 23 ans, des milliers d’interviews politiques et culturelles, des critiques de films, de livres et de jeux vidéo, des éditions spéciales, des décryptages, des articles sur la mobilité douce, l’écologie, la santé et le bien-être ont été publiés.

Alors oui Metro, tu n’étais certainement pas le journal parfait mais tu as été, chaque jour depuis ta création, pensé et défendu par toute une équipe qui croyait en toi et qui se donnait corps et âme pour que tu (sur)vives.

Aujourd’hui, c’est aussi à eux que je pense. Les anciens et les actuels. La Metro family, comme on dit entre nous. Toutes ces personnes, qu’elles aient ou non quitté le navire, se sentent concernées par ta disparition. Nous, les actuels, avons reçu tellement de mots de soutien des anciens. Ils ont, tout comme nous, le cœur brisé… Tout comme vous aussi…

Vous qui nous avez envoyé des centaines de messages de sympathie, de soutien, d’incompréhension, de tristesse, de compassion. Aujourd’hui, c’est aussi à vous, chers lecteurs, que je pense. Merci d’avoir été présents toutes ces années, d’avoir continué à vider les présentoirs malgré la pression de vos smartphones, d’avoir été fidèles à Metro et d’avoir cru en lui.

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de tristesse que je referme tout un chapitre de ma vie. Avec tristesse oui, mais avec fierté également. Avec la fierté d’avoir fait partie de cette incroyable aventure.