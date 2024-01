«Des chutes de neige à prévoir» à la fin de la semaine

Une amélioration ce jeudi

Ce jeudi , on pourra toutefois observer une légère remontée des températures. Le temps sera ensoleillé et sec avec des maxima de 0 ou -1ºC en beaucoup d’endroits. Il y aura jusqu’à 3ºC sur les hauteurs de l’Ardenne ainsi qu’à la mer, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Des nuages débarqueront depuis le nord en fin d’après-midi.

Cette tendance au réchauffement devrait perdurer vendredi. Le temps sera gris avec de nombreux nuages bas et, en matinée, aussi du brouillard (givrant) par endroits. Le temps devrait rester généralement sec. Les maxima seront proches de -1 ou 0 degré en haute Belgique, autour de +6 degrés à la mer et entre +1 et +4 degrés dans les autres régions. On attend des températures entre 1 et 6 degrés pour samedi.