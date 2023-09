Après la rentrée des chaînes télé, le mois de septembre est désormais devenu le rendez-vous des plateformes, qui y vont de leurs annonces et de leurs séries les plus attendues. Du côté de Sooner, on choisit un autre angle de tir . La plateforme, qui s’est toujours démarquée par l’éditorialisation de ses contenus, propose désormais des listes , coups de cœur de grands cinéastes. Et qui de mieux que les Frères Jean-Pierre et Luc Dardenne pour inaugurer cette nouvelle approche?