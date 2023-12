Nous avons visité la charmante Vallée du Loir, souvent éclipsée par sa sœur plus célèbre, la Vallée de la Loire. Cette dernière, célèbre pour ses majestueux châteaux et ses vastes vignobles, attire des foules de touristes chaque année. En revanche, la Vallée du Loir est un joyau caché, loin de l’agitation. Ici aussi, vous trouverez des châteaux impressionnants, mais aussi des villages paisibles, une nature préservée et une riche gastronomie, le tout sans le tourisme de masse. C’est la destination parfaite pour le slow travel, où vous pouvez ralentir le rythme et profiter de la ’joie de vivre’ à la française.