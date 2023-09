La nouvelle tendance inquiétante de TikTok: un faux nombril pour paraître plus mince (vidéos)

Une taille plus fine, des jambes plus longues

Il s’agit en réalité de simples stickers à poser sur le ventre et que l’on peut acheter facilement en ligne. Ils ne ressemblent pas à de vrais nombrils et sont même assez flous. Mais lorsqu’on les regarde de loin, l’illusion est bluffante ! L’idée est de placer l’autocollant plus haut que le vrai nombril et de mettre un pantalon (ou jupe) taille haute avec un crop top pour que la taille paraisse plus fine, le ventre plus plat et les jambes plus longues.