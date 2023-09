L’Antwerp se frotte au FC Barcelone

Le seul représentant belge de la Ligue des Champions risque de souffrir ce soir face à l’ogre catalan. Le tirage au sort de cette première phase, réalisé par Joe Cole et Eric Abidal, n’a pas vraiment souri aux Belges. Dans la poule H, les Anversois vont en effet défier, outre le Barça, Porto, et le Chakhtar Donetsk.

On a hâte de voir ce que les hommes de Mark Van Bommel vont montrer sur le terrain. Une rencontre qui aura une saveur particulière puisque le coach néerlandais a lui même joué au Barça et remporté la Ligue des Champions lors de la saison 2005/2006. Il ne reste plus qu’à espérer l’exploit!