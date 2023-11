Les 10 plus beaux marchés de Noël à faire en train

Pas besoin d’aller très loin pour vivre la féerie de Noël! La Belgique propose, elle aussi, de magnifiques marchés de Noël qui raviront petits et grands. Voici les dix plus beaux qui, peu importe d’où vous venez, seront facilement accessibles en train.

Noël et sa magie approchent à grands pas! Il sera donc bientôt temps de décorer votre sapin tout en entonnant vos chants de circonstance préférés. Mais aussi de flâner dans les marchés de Noël avec un bon verre de vin chaud à la main pour vous réchauffer. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire d’aller bien loin! Voici, en effet, les dix plus beaux marchés de Noël de Belgique à découvrir en train.

Les Plaisirs d’Hiver à Bruxelles

Commençons par la capitale et ses célèbres Plaisirs d’Hiver. Allez admirer sur la Grand Place, entre le 24 novembre et le 31 décembre, le sapin de Noël géant ainsi que la crèche grandeur nature et le spectacle de sons et lumières. Rendez-vous également à la Place Sainte-Catherine pour la traditionnelle grande roue ou sur la place De Brouckère pour la patinoire. Cette année, Les Plaisirs d’Hiver vous proposeront aussi quelques nouveautés: une piste de curling et un village après-ski sur la Place de la Monnaie, des balançoires féeriques au Mont des Arts, ou encore un «jardin secret» organisé par le Grand Hospice qui vous émerveillera par ses incroyables installations lumineuses. Vous l’aurez donc compris, il y en aura pour tous les goûts…

Un marché situé à 5 minutes à pied de la gare de Bruxelles-Central.

Noël à Namur

La Wallonie n’est pas en reste! Ainsi, du 1er au 31 décembre, la ville de Namur vibrera au rythme de Noël. Centré sur les Places du Théâtre, de l’Ange et d’Armes, ce marché vous proposera de vous balader parmi les rues décorées et les chalets du centre-ville. Une patinoire couverte de plus de 300 m² vous attendra également. Et les plus petits seront attendus le samedi 10 décembre ainsi que tous les mercredis après-midi pour y rencontrer le Père Noël. Nouveauté cette année: une piste de patins à roulettessur la Place de l’Ange.

Plus d’infos: Noël à Namur

Village de Noël à Liège

À quelques encablures de la gare de Liège-Saint-Lambert, ne manquez pas le plus grand et plus ancien marché de Noël de Belgique! Au programme entre le 25 novembre et le 30 décembre: une piste de luge géante installée sur la dalle Saint-Lambert ou encore la traditionnelle Grande Roue ainsi que les innombrables chalets en bois.

Plus d’infos: Village de Noël

Cœur en Neige à Mons

Cette année, Mons met l’Alsace à l’honneur à l’occasion de «Cœur en Neige 2023». Pour cette nouvelle édition qui se déroulera entre le 2 et le 31 décembre, le marché a comme parrain le fils du chanteur Joe Dassin, Jonathan Dassin. Vous pourrez ainsi déguster les spécialités culinaires de cette région réputée pour son marché de Noël de Strasbourg ainsi que découvrir les nombreux chalets en bois et l’immense épicéa qui trôneront sur la Grand Place. Les plus jeunes auront aussi l’occasion de rencontrer Père et Mère Noël chaque mercredi après-midi. Parmi les nouveautés cette année: le Cirque de Noël sur la Place Léopold et les chalets pop-up des artisans sur la Grand Place.

Un marché situé seulement à 11 minutes à pied de la gare de Mons.

Louvain-la-Neige à Louvain-la-Neuve

Entre le 24 novembre et le 20 décembre, place à la 28ème édition de Louvain-la-Neige. Pour l’occasion, la Grand-Place et la Place de l’Université deviendront de vrais villages de Noël. Plongez-vous donc dans cette ambiance chaleureuse avec son grand feu de bois, ses sapins enneigés et ses chalets d’artisans créateurs. Une belle balade à ne pas manquer dans cette ville piétonnière et qui commencera dès votre sortie du train.

Plaisirs d’Hiver à Louvain

Et si vous préférez vous rendre en Flandre, la ville de Louvain vous proposera entre le 7 et le 21 décembre de nombreuses échoppes dans son centre-ville ainsi qu’un jardin d’hiver. Les plus jeunes pourront profiter de la Foire Hivernale avec son manège et sa patinoire. Toutes ces activités seront accessibles à pied depuis la gare.

Plus d’infos: Wintertijd

Lueur d’hiver à Bruges

Comment ne pas citer la magnifique ville de Bruges dans ce classement! Rendez-vous, du 24 novembre au 7 janvier, sur la Grote Markt et sur la Simon Stevinplein pour plonger dans la magie de Noël. Et ne manquez pas le Parcours de Lumière dont les dix installations lumineuses seront réparties à travers le centre historique.

Plus d’infos: Wintergloed

L’Hiver à Gand

Entre le 7 et le 31 décembre, la ville de Gand se mettra aussi à l’heure de Noël avec 150 échoppes. Le Château des Comtes deviendra un véritable palais d’hiver. A la Halle moderne, petits et grands pourront aussi glisser sur la plus grande patinoire du pays.

L’Hiver à Anvers

Entre le 8 décembre et le 7 janvier, le centre-ville d’Anvers accueillera les célébrations de Noël avec une énorme crèche à la cathédrale, une patinoire de 1.200 m², une grande roue de 55 m de haut et une aire de jeux pour enfants au Bar Den.

Winterland à Hasselt

Enfin, entre le 17 novembre et le 7 janvier, Hasselt vous invitera en Laponie. Au programme: marché de Noël, grande roue, patinoire couverte et Maison du Père Noël pour les enfants qui recevront chacun un cadeau.

Plus d’infos: Winterland Hasselt

À lire aussi Bruxelles: voici ce que vous réservent les Plaisirs d’hiver