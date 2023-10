Pourquoi est-on plus fatigué en automne?

L’été est derrière nous et les jours commencent à raccourcir. Peut-être ressentez-vous, comme beaucoup d’autres, une plus grande fatigue lors de l’automne. Et bien, sachez que cette baisse d’énergie s’explique très facilement et peut être atténuée par quelques bons conseils à mettre en place dans sa vie quotidienne. On vous dit tout!

Les jours raccourcissent et souvent la fatigue vient avec… Mais pour quelle raison? Tout simplement parce que lorsque l’on se dirige vers l’hiver, les heures de luminosité se réduisent fortement. Vous avez déjà certainement constaté que quand vous vous levez le matin pour vous rendre au travail, il fait souvent encore sombre et que le soir en rentrant du boulot, il commence alors à faire nuit. C’est justement ce manque de lumière qui nous donne ce sentiment de fatigue permanente. On vous explique tout en vous donnant quelques conseils.

Une histoire de mélatonine

Selon l’experte en sommeil Lisa Artis, lorsque les jours raccourcissent, la mélatonine, à savoir l’hormone du sommeil, est produite plus tôt dans la journée. D’où cette sensation de fatigue. Et c’est pareil pour le matin! Puisqu’il fait nuit plus tard, la mélatonine continue à produire ses effets plus longtemps.

La clé réside dans la qualité de votre sommeil

Que faire alors pour lutter contre cette fatigue automnale? Cela peut sembler évident mais avoir un sommeil de qualité est très important. Mais plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas? Pour vous aider à dormir comme un bébé, il faut tout d’abord éviter le plus possible de boire de l’alcool mais il faut aussi manger sainement et aller dormir à des heures régulières. Et si vous avez du mal à vous endormir, sachez que la méditation ou la relaxation peuvent vous aider.

Vous l’aurez donc compris, rien de tel qu’une bonne hygiène de vie pour parvenir à lutter contre les effets du manque de lumière inhérent à l’automne et à l’hiver.

