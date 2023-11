Voici comment dissuader les cambrioleurs de s’introduire chez vous

Les jours raccourcissent et les fêtes approchent, des facteurs propices à la recrudescence des vols dans les habitations. Aussi avant de quitter sa résidence, il convient toujours de bien vérifier que les portes et fenêtres sont bien fermées et d’activer son alarme, si on en a une. Mais quelques autres astuces permettent également de se mettre à l’abri d’une mauvaise surprise.