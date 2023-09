Voici comment réduire le stress de la rentrée

Vos vacances sont déjà un lointain souvenir? Et vous ressentez le stress de la rentrée monter en vous? Pas de panique, Michel Cymes a la solution pour vous! Le célèbre médecin français dévoile trois techniques qui vous permettront d’aborder cette rentrée apaisé et libéré de toute angoisse superflue.

Faire des listes

Vous avez certainement déjà vu passer ce conseil mais rien de tel que de faire des listes des tâches à accomplir quand on sent le stress monter. «Organisez vos priorités sur un papier ou sur votre téléphone afin de clarifier les choses. Cette technique permet de réduire le sentiment de surcharge mentale. Ça vous aidera à organiser vos pensées et à rester concentré sur l’essentiel. Cochez les tâches terminées au fur et à mesure, ça vous fera le plus grand bien», précise ainsi Michel Cymes. Faites l’exercice! Vous vous apercevrez vite que barrer les tâches déjà réalisées procure une grande satisfaction et motive pour le reste de la journée!