Voici les 5 séries les plus regardées sur Netflix en Belgique

Vous avez un peu de temps libre devant vous et vous ne savez pas trop quoi regarder? Plutôt que de scroller le menu Netflix pendant des heures et si vous faisiez confiance aux autres abonnés ? Et qui plus est à des compatriotes? Netflix établit régulièrement un top des programmes les plus regardés sur la plateforme en fonction des zones géographiques. Certes tous les goûts sont dans la nature et ce que regardent les autres ne vous plaira pas forcément mais vous aurez un aperçu clair des tendances du moment.