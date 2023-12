Oubliez Maman j’ai râté l’avion, Love Actually et The Holiday. Saviez-vous qu'il y a beaucoup d'autres films se déroulant durant les fêtes de fin d’année ? Ils ne sont pas vraiment classés dans la catégorie « Noël » pourtant l’ambiance qui s’en dégage s’en approche très fort. Voici 10 films de Noël qui n’en sont pas vraiment mais qui y ressemblent beaucoup quand même !