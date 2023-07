Après «Barbie», c’est au tour de la petite poupée «Polly Pocket» d’être adaptée bientôt sur grand écran

Quel succès! Après des mois de promotion, le film «Barbie» est enfin en salles depuis une dizaine de jours. Réalisé par Greta Gerwig, ce long-métrage consacré à la plus célèbre des poupées et à son chéri Ken a même, avec desrentrées évaluées à 162 millions de $, réussi l’exploit de devenir le meilleur démarrage de l’Histoire des films réalisés par des femmes, selon The Hollywood Reporter. Cet énorme carton semble d’ailleurs donné des idées à Mattel. La marque envisagerait déjà en effet d’adapter d’autres jouets, mais aussi une autre poupée sur grand écran.