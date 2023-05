Arnold Schwarzenegger envoie du lourd dans «Fubar», la première série de sa carrière

On le pensait à la retraite en train de fumer des cigares dans sa villa de Los Angeles, que neni! Comme sa réplique culte dans la saga Terminator, Arnold Schwarzenegger revient toujours. Cette fois-ci, c’est sur Netflix que l’ancien gouverneur de Floride fait son grand retour. Sans surprise, c’est dans une série d’action musclée que le grand Schwarzie nous fera une nouvelle fois la démonstration de son talent. À ses côtés, on retrouvera Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio et Gabriel Luna.