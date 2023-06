«Avatar: La voie de l’eau», une fable humaniste aux prouesses techniques pharaoniques

«Avatar: La voie de l’eau», le film de tous les records, arrive sur la plateforme Disney+. Sorti en décembre 2022, il est devenu le troisième film le plus rentable de l’histoire du cinéma avec près de 2,32 milliards de dollars de recette. Le premier Avatar fait lui aussi partie de ce prestigieux trio de tête. James Cameron, le réalisateur qui a laissé passer près de 13 ans entre les deux films, a de quoi être fier. Pour ce nouvel opus, on replonge avec volupté dans les profondeurs de Pandora aux côtés de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis et Kate Winslet.