Celeste Barber est une comédienne et humoriste australienne qui s’est démarquée en parodiant les photoshoots et autres vidéos lascives des top modèles. Avec son physique à taille humaine et non retouché, elle combat les stéréotypes imposés aux femmes et prône l’acceptation de soi. Avec son humour tranchant et ses 9,5 millions de followers sur Instagram, elle est devenue une star mondiale.