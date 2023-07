Bonne nouvelle pour toute la famille: ce film est disponible sur Netflix

Amoureux et amoureuses de félins (et d’Antonio Banderas), réjouissez-vous ! Le Chat Potté 2 : la dernière quête est désormais disponible sur Netflix, après avoir conquis petits et grands amateurs de cinéma dans les salles l’hiver dernier. Et la bonne nouvelle, c’est que le film tombe dans la rare catégorie des suites qui font mieux que l’original. Et on vous le prouve tout de suite.