Céline Dion se retrouve au coeur d’une comédie romantique dans «Love Again»

Et si les chansons de Céline Dion rythmaient votre vie amoureuse? Dans la comédie romantique «Love Again», le couple incarné par Priyanka Chopra Jonas («Citadel») et Sam Heughan («Outlander») s’inspire des hits de la diva, qui joue son propre rôle avec un second degré pleinement assumé. Rencontre avec les premiers intéressés!

Comment décririez-vous vos personnages Mira et Rob, qui ne sont pas exactement des experts en romance?

Priyanka Chopra Jones : «Mira est une super autrice de livres pour enfants qui affronte le deuil de son compagnon décédé. Et ce film, comme son nom l’indique, la suit dans un voyage pour apprendre à aimer à nouveau.»

Sam Heughan : «Rob est un journaliste musical qui ne vit pas un deuil mais une sale rupture. Il est en pleine désillusion et s’enfonce dans son cynisme. Par hasard, à l’occasion d’un entretien pour son journal avec Céline Dion, il va trouver une porte de sortie et se défaire de ses idées noires. Elle devient sa mentor en quelque sorte, et lui fait comprendre qu’il faut croire à l’amour pour qu’il se présente à vous.»

Elle n’a pas peur de jouer avec son image d’ailleurs…

Sam : «Absolument! Elle joue son propre rôle et sait très bien que son public l’aime autant pour le premier degré de ses chansons que pour son humour si singulier. C’est son tout premier film mais on dirait qu’elle a fait ça toute sa vie. Je pense que les fans la reconnaîtront et que celles et ceux qui ne le sont pas le seront avant la fin du film. Les paroles de ses chansons rythment vraiment le scénario. Le film se construit donc sur son aura si particulière et sur la magie de sa musique.»

Vous passez la moitié du film à vous écrire des sms sans vous connaître. Comment avez-vous travaillé l’alchimie qui lie vos personnages?

Priyanka : «On a la chance de très bien s’entendre Sam et moi. Et croyez-moi, ça aide! Il me fait toujours rire entre les prises et c’est quelqu’un de très patient et généreux. Mais c’est aussi notre métier à tous les deux. On comprend l’importance de partir d’un scénario solide avec des personnages bien écrits. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer Mira, à lui enlever toutes ses couches de protection, une par une. Et la rencontre physique de Rob et Mira au milieu du film compte beaucoup, c’est vrai. À partir de ces scènes-là, je joue Mira avec beaucoup plus de couleurs et de panache. Parce que Rob réveille son plaisir de vivre.»

Priyanka, votre mari Nick Jonas joue un petit rôle à vos côtés. Celui d’un prétendant avec qui l’énergie ne passe pas du tout…

Priyanka : «C’était vraiment drôle de jouer un rendez-vous foireux avec lui. D’autant plus que Nick ne m’a jamais déçue de ce point de vue-là. Il est beaucoup trop attentionné de façon générale. Ce que vous voyez à l’écran est donc du jeu pur. Le plus dur a été de garder mon sérieux pendant qu’il enchaînait les énormités de son personnage de macho. Je pense que mes amis les plus proches verront le fou rire contenu dans mes yeux. Cela dit, Nick nous a sauvés car il a remplacé un autre acteur au pied levé. Un acteur qui aurait donc dû me lécher le visage au milieu de notre scène. En pleine pandémie en plus (rires)! Avec Nick, au moins, c’était familier.»

Quelles sont vos comédies romantiques favorites?

Priyanka : «Je veux autant pleurer que rire quand je regarde une comédie romantique. C’est très important d’avoir les deux. Et pas que de petits picotements dans les yeux, je veux des sanglots! Les titres qui me viennent en premier sont ‘Nuits blanches à Seattle’, ‘Jerry Maguire’ et ‘Les Vendanges de feu’.»

Sam : «Je dois admettre que ce n’est pas mon genre de prédilection. Mais j’ai vu suffisamment de classiques pour vous dire que ‘Love Again’ parvient à recréer la magie des films de Nora Ephron (la réalisatrice de ‘Quand Harry rencontre Sally’, ‘Vous avez un message’, ndlr). Oh, et j’ai un petit faible pour ‘Pile et face’ avec Gwyneth Paltrow.»

«Love Again» sort au cinéma aujourd’hui.

En quelques lignes

L’idée est brillante! Utiliser les chansons de Céline Dion comme fil rouge d’une comédie romantique, avec la diva jouant le rôle de marraine pour le couple d’amoureux. La bonne nouvelle, c’est que la star québécoise nous sert un joli grand écart entre le premier degré si solennel de ses chansons et le parfum de kitsch nécessaire pour l’apprécier. Comme quand elle se présente au téléphone à l’héroïne du film, et que celle-ci lui répond incrédule: «C’est ça, et moi je suis Mariah Carey»! Les fans de Céline s’amuseront donc sûrement mais les autres bailleront devant l’histoire peu crédible et mal filmée de deux canons de beauté (Sam Heughan et Priyanka Chopra Jones) se draguant avec l’assurance de Bambi sur la glace. Certes, quelques étincelles brillent lors de leur première rencontre, et Nick Jonas (l’époux de Priyanka à la ville) est étonnamment drôle en beauf de l’ère Tinder. Mais le film baigne dans un sentimentalisme trop neuneu pour nous émouvoir, et ne dépasse jamais le statut de bon plan pour une soirée canapé sous un plaid avec un verre de Chardonnay.