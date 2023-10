Vous êtes fan de Harry Potter et de magie? Alors l’université d’Exeter en Angleterre vous intéressera peut-être. Pour la prochaine rentrée académique de septembre 2024, cette dernière a décidé d’ajouter un nouveau master à son programme. Un diplôme intitulé «Magie et Sciences Occultes». On vous explique en quoi il consiste.