En attendant la sortie d’Asteroid City, découvrez tous les films de Wes Anderson

Les films de Wes Andersen sont reconnaissables entre mille! Les couleurs, les cadrages, les mouvements de caméra, les divers accessoires et parfois même certains acteurs et actrices, l’univers est particulier. Wes Anderson a un style de réalisation incroyablement unique et fantastique. Mi-juin, le 14 pour être précis, on pourra enfin découvrir son dernier film: ‘Asteroid City’. Pour tous ceux qui, comme nous, attendent cette sortie avec impatience, voici une liste de tous les longs-métrages du grand maître Anderson. Amusez-vous bien!