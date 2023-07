‘Gangsters par Alliance’: Pierce Brosnan passe du côté obscur dans une comédie d’action explosive

Netflix semble avoir trouvé son style de prédilection: la comédie d’action. Après « Fubar », « Murder Mistery » ou encore « Red Notice », la plateforme met en ligne sa nouvelle super production «Gangsters par Alliance» (The Out-Laws en anglais). Début de l’été, le rythme se ralentit et le public est enclin à des programmes un peu plus légers mais non dénués de spectacle. Toujours à l’affût de nouveaux abonnés, l’entreprise américaine connaît les points forts son audience. De l’humour qui ne fait pas dans la dentelle, beaucoup d’action et une distribution digne d’un blockbuster hollywoodien font toujours un carton. Cette fois-ci, c’est l’ancien James Bond Pierce Brosnan qui prend un malin plaisir à passer du côté obscur en interprétant un beau-papa braqueur.