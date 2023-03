«Up Here», une comédie romantique musicale aussi barrée que touchante

C’est la série que tous les romantiques dignes de ce nom attendaient. Une réunion entre la comédie musicale et la comédie romantique semblait l’inaccessible étoile? Et bien ça ne l’est plus! «Up Here» (Tête à Tête en français) c’est tout cela à la fois avec en plus une touche nineties pour nous faire fondre un peu plus. Mae Whitman (Good girls) et Carlos Valdes (Gaslit, Flash) s’y donnent la réplique tandis qu’on retrouve Thomas Kail (Hamilton) à la réalisation.