‘High Desert’, une comédie sombre et barrée à l’humour 100 % noir

‘High Desert’ est la nouvelle série Apple TV+ produite par Ben Stiller. Patricia Arquette y tient le rôle principal. Après ‘Severance’ et ‘Escape at Dannemora’, cette nouvelle comédie noire et déjantée marque la troisième collaboration des deux artistes. Les séries à l’humour noir, l’univers sombre et aux personnages complètement loufoques ont toujours la cote auprès du public. Avec un casting de seconds rôles composés de Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters, Rupert Friend et Keir O’Donnell qui interprètent des personnages tous un peu plus perchés les uns que les autres, on dirait bien qu’AppleTV+ tient le bon bout.