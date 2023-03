Hugh Grant joue les escrocs dans ‘Donjons & Dragons’: «J’ai bâti ma carrière sur le charme»

Qu’est-ce qui vous a séduit lorsque vousavez découvert le scénario de ‘Donjons & Dragons: l’honneur des voleurs’ pour la première fois?

Chris Pine : «Il y a une bonne raison pour laquelle ce projet m’a plu: le ton. ‘Donjons & Dragons: l’honneur des voleurs’ est un film au grand cœur, avec une gravité émotionnelle qui me fait penser à des films des années 1980 comme ‘Legend’, ‘Willow’ ou ‘Princess Bride’. Ou des classiques de Spielberg comme‘Les aventuriers de l’arche perdue’ et ‘E.T.’. Ce film dit les choses en évitant le cynisme qu’on voit si souvent actuellement.»

Connaissiez-vous le jeu de rôles ‘Donjons & Dragons’?

Pine : «Comme la plupart des gens, je le connaissais, mais je n’y avais jamais joué. Je ne suis pas non plus trop fan de jeux de plateau. Mais j’ai un cousin qui les adore et qui y joue depuis très longtemps avec le même groupe d’amis. Quand j’ai reçu le scénario, je suis allé voir comment cela se passait, et j’ai été très impressionné de l’imagination, de l’improvisation et de lacréativité que nécessite le jeu. Nous avons donc joué une partie nous aussi, avec tous les acteurs réunis.»

Hugh Grant : (taquin) «A vrai dire, presque tous les acteurs… Je n’étais pas invité.»

Pine : «Tu étais encore dans ta maison du Sud de la France.»

Grant : «Tu sais, un téléphone, ça existe. Tu aurais pu m’appeler.»

Hugh, vous jouez un escroc à la langue bien pendue. Le charme est-il une arme plus efficace que l’humour?

Grant : (impassible) «Les armes sont importantes. J’aime la violence. J’aime faire mal aux gens. Écoutez, je sais que j’ai bâtima carrière sur le charme. Mais je le vois presque comme une malédiction, car ce n’est pas réel. Une personne charmante donne l’impression qu’elle vous aime bien, mais ce n’est probablement pas vrai du tout. Lui, par exemple (il pointe Chris Pine du doigt), c’est un monstre en fait.» (rires)

Vous êtes devenu célèbre avec des comédies romantiques, mais ces dernières années, vous semblez plus intéressé par toutes sortes de comédies. Un choix délibéré?

Grant : «Absolument. Honnêtement, je m’amuse beaucoup plus aujourd’hui, depuis que je suis devenu trop vieux et laid pour être (pointant encore Chris Pine du doigt) lui. (rires) Je me sens très bien ainsi. Je peux davantage être moi-même. J’ai aussi commencé comme les acteurs comiques, avec des petites rôles, des petites voix. Puis, je me suis retrouvé enfermé dans des rôles principaux romantiques, et je n’ai jamais trouvé que j’y étais à ma place. Jouer le héros, c’estpénible. Bien payé, mais pénible.»

Actuellement, vous jouez souvent aussi le méchant de service. Vous aimez ça?

Grant : «Tous les acteurs aiment ça. Après 35 ans, j’ai compris une chose importante sur le cinéma. La caméra est attirée par la vérité. Elle révèle une vérité intérieure que vous ne pouvez pas voir ou sentir. Si quelqu’un n’est pas une personne agréable, la caméra le capte.» (il ricane)

En avez-vous assez des comédies romantiques?

Grant : «La grande question, c’est de savoir si toute l’idée de l’amour éternel est vraie ou si c’est un gros mensonge. Et j’ai le sentiment que c’est plutôt la deuxième solution. Même si j’en ai fait ma carrière et ma fortune. Combien de relations vraiment heureuses et durables connaissez-vous? Pas beaucoup. Je trouverais intéressant de voir la suite de toutes ces comédies romantiques à succès. Toutes commenceraient sans douteavec un avocat spécialisé en divorce.»

Le message essentiel de ‘Donjons & Dragons: l’honneur des voleurs’ concerne l’importance de l’échec. Comment voyez-vous cela pour vous-même?

Pine : «Il s’agit des petits moments où j’aurais pu me montrer plus sympa, plus agréable, plus attentif ou moins égoïste. Toutes ces petites expériences forment au bout du compte votre personnalité. Il est rare de vivre quelque chose d’énorme pour devoir faire ses preuves. Je n’ai encore jamais dû sauver quelqu’un d’un bâtiment en feu. Ce sont les petites choses qui comptent.»

