‘La Petite Sirène’ arrive sur Disney+ : une plongée immersive au cœur d’un univers enchanté

Dans la série des adaptations live de Disney, la petite Sirène ne figure pas parmi les plus simples à porter à l’écran! Arrivée quelques mois après Avatar 2 au cinéma, le public a pourtant replongé avec délice dans cette atmosphère sous-marine haute en couleur. Si vous n’avez pas pu en profiter en salle, «La Petite Sirène» arrive sur Disney + ce 6 septembre. Au casting, on découvre la surprenante Halle Bailey et, avec elle, toute la famille de sirènes recrutée par Disney. Awkwafina, Javier Bardem (‘No country for Old Men’, ‘Pirates Des Caraïbes’), Daveed Diggs (‘Le Transperceneige’), Lin Manuel-Miranda (‘Hamilton’, ‘Vaiana’) un ensemble de talents qui fait d’ores et déjà plaisir à retrouver.