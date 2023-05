Le concurrent de «Close» aux Oscars, «The Quiet Girl», en salles et à ne pas manquer!

Colm Bairéad : «Le point de départ. J’aime les histoires consacrées à l’enfance, avec de jeunes personnages. Et quand j’ai lu la nouvelle, aussi la manière dont Keegan recrée cet univers. J’avais les larmes aux yeux en refermant le livre et j’étais décidé à en faire un film aussi bon que le livre.»

«Il s’agit pour Cáit de trouver sa voix, au sens propre comme au figuré. Dans le temps, les enfants, on pouvait les voir, mais pas les entendre. Dans certaines familles, c’était vraiment ça. Mais finalement, ce sont les gestes qui parlent le plus. Le biscuit que reçoit Cáit, ou l’étreinte à la fin.»

«J’ai surtout pensé à mes propres souvenirs d’enfance. La peur que je ressentais alors. J’étais moi aussi plutôt renfermé. Je me souviens bien de la façon dont j’observais le monde de mon coin. J’ai en outre une assez grande tache de vin sur le visage, et cela me rendait encore plus introverti. Je pouvais donc bien m’identifier à Cáit.»

En quelques lignes

Les histoires les plus subtiles sont les plus belles. Cela vaut certainement pour ce drame irlandais merveilleux, l’histoire de la jeune Cáit, qui doit passer l’été chez un couple qu’elle ne connaît pas. De manière inattendue, la fillette timide et silencieuse s’y épanouit. Le premier long métrage de fiction du réalisateur Colm Bairéad est une histoire de traumatisme et de maladresse émotionnelle, mais certainement aussi d’espoir et de chaleur humaine. Et ce que montre la jeune actrice principale Catherine Clinch, est tout bonnement magique. Ne ratez pas ce petit bijou.