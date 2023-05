Le film Barbie se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce très étonnante

Ce vendredi 26 mai, une toute nouvelle bande-annonce du film Barbie vient d’être dévoilée. Cette fois-ci, on sort des clichés que l’on avait pu apercevoir dans les premières images. Oui Barbie s’habille en rose bonbon et est en compagnie de son fidèle Ken, mais cette fois-ci l’héroïne de toute une génération se heurte à des problèmes de la vraie vie. En pleine crise existentielle, la plus célèbre des poupées décide de prendre la route «du vrai monde» et découvre avec stupéfaction qu’elle ne fait pas l’unanimité là-bas. Main aux fesses, arrestations, moqueries… Barbie en voit de toutes les couleurs.