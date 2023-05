«Le Paradis» : Quand deux garçons tombent amoureux dans une prison pour jeunes

Zeno Graton : «Je voulais surtout éviter que l’on porte un jugement sur ces jeunes dès le départ. Cela arrive bien trop facilement dans la vraie vie. Ainsi fonctionne l’opinion publique: si vous faites quelque chose de mal, vous êtes pour toujours un criminel. Aucune école normale ne vous accueillera, par exemple. Je veux que le public découvre ces jeunes à travers d’autres facettes de leur personnalité et non pas leur passé.»

«J’ai connu le monde des IPPJ par un cousin, qui y a séjourné une ou deux fois. Pour me préparer, j’ai pu faire deux immersions d’un mois dans une de ces IPPJ en Wallonie. J’y ai discuté avec ces jeunes et participé à des activités. J’y ai un peu tout vécu: le plaisir, la révolte, la tristesse, la joie aussi quand quelqu’un pouvait quitter l’institution. Ces expériences ont beaucoup apporté au scénario. J’en ai gardé aussi une grande admiration pour les éducateurs.»

«Je voulais d’abord raconter une histoire d’amour poignante, et j’espère avoir réussi. D’autre part, j’ai quand même étudié le cinéma à l’INSAS à Bruxelles, et cette école met très fortement l’accent sur les questions sociales. Ce n’est pas un hasard non plus si l’INSAS a été créé au début des années 1960 au départ du département de Sociologie de l’ULB. J’y ai appris à m’inspirer aussi du monde dans lequel nous vivons pour mes scénarios.»

«Durant mon séjour dans ces institutions, les éducateurs m’ont expliqué qu’ils ont pour instruction de mettre toujours un terme à ces relations. C’est une question de dynamique de groupe et de concentration, apparemment. Ces jeunes doivent se consacrer à leurs études et à leur réintégration dans la société. Mais cela en dit long en soi. Ces jeunes ne peuvent pas se toucher, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se frapper, mais aussi qu’ils ne peuvent avoir des gestes d’affection. C’est vraiment un cliché magnifié de masculinité.»

LE PARADIS

Ce que Joe, 17ans, a fait exactement, nous ne le savons pas. Mais il se trouve dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Il essaie de retrouver le droit chemin et de convaincre le monde extérieur (lisez: le juge de la jeunesse) qu’il peut apporter quelque chose à la société. Mais comment gère-t-on cette terrible soif de liberté? Et la passion qu’on ressent lorsqu’un nouveau, l’intrigant William, arrive au centre? ‘Le Paradis’, le premier long-métrage du réalisateur belge Zeno Graton, est une histoire d’emprisonnement, non seulement au sens propre dans un bâtiment, mais aussi mentalement dans un monde où la sensibilité est interdite. Le film n’est peut-être pas toujours aussi oppressant ou captivant, mais les interprétations des acteurs principaux Khalil Gharbia et Julien De Saint Jean sont subtiles. Graton crée une ambiance tendre dans un milieu dur, et quelques scènes (le poème rappé de Joe, la confrontation avec le juge) donnent les frissons.