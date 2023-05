«Les Gardiens de la Galaxie» font leurs adieux au grand écran: «J’ai adoré leur faire vivre ces aventures»

Il y a 12 ans, le titre «Gardiens de la Galaxie» faisait froncer les sourcils. Aujourd’hui, c’est un concept. Vous y attendiez-vous?

James Gunn: «J’avais à tout le moins bon espoir. Je vais éviter toute fausse modestie. (rires) Je sentais dès le début qu’il y avait un beau potentiel. Je savais que nous faisions quelque chose de frais, de différent, une aventure fantaisiste dans l’espace dont le monde avait besoin, à mon avis. Il n’empêche que j’ai été très agréablement surpris quand ce premier ‘Gardiens de la Galaxie’ a effectivement plu. J’avais aussi d’emblée une idée d’où je voulais aller avec la trilogie, je ne me faisais donc pas de souci pour ça.»

La série a permis à un certain nombre d’acteurs de devenir des vedettes. Est-ce important pour vous?

«S’il y a une chose dont je suis fier, c’est d’être parvenu à choisir des acteurs qui ne sont pas des imbéciles. Au contraire, ce sont tous des gens positifs, compatissants, bienveillants et agréables. Vraiment. Je peux dire que nous sommes aussi devenus de vrais amis au fil des années. Mon principal souvenir de ces trois films, ce ne sont donc pas les avant-premières, mais les petits moments sur le tournage, les rires, les pitreries et les papotes.»

Les personnages, vont-ils vous manquer aussi?

«C’est peut-être ce qui m’attriste le plus, aussi bizarre que cela puisse paraître. Je sais que je verrai encore les acteurs, mais ce n’est pas le cas de ces personnages. Du moins, pas dans un avenir proche. Je les adore tous. J’ai adoré leur faire vivre toutes sortes d’aventures. Certains ont une petite place spéciale dans mon cœur, surtout Rocket.»

Vous ne vous tenez pas nécessairement aux personnages tels qu’ils sont dans le comics original. Votre version de Mantis (la Gardienne aux antennes, ndlr) est totalement différente, par exemple. Pourquoi?

«Je pensais que ce serait cool d’avoir une héroïne dont le superpouvoir, c’est l’empathie. Les émotions sont extrêmement importantes pour Mantis. Nous sommes tellement habitués à voir des superhéros masculins machos qui envoient des rayons laser, soulèvent des voitures et abattent des adversaires. Mantis est tout à fait différente. Elle s’appuie sur les sentiments, et est puissante aussi, pour ne pas dire plus puissante.»

Vous faites construire des décors gigantesques. Quel en est l’avantage?

«J’aime les plateaux physiques. Les films se passent déjà dans l’espace, et nous voyageons continuellement d’un endroit bizarre à l’autre. Si vous avez, alors, trop recours à des images de synthèse, vous ne sentez plus du tout la réalité. Avec les plateaux physiques, vous gardez les pieds sur terre, au sens propre comme au figuré. Les acteurs et les membres de l’équipe trouvent cela beaucoup plus agréable de travailler ainsi, et je suis persuadé que le public note aussi la différence. Cela donne mieux aussi à l’écran.»

La musique a toujours été importante dans cette trilogie, notamment les chansons. Comment les choisissez-vous, surtout depuis que vous savez que ces titres sont devenus extrêmement populaires et que cela profite aussi aux artistes?

«C’est un sentiment très étrange. Les deux premiers albums ont eu, en effet, un immense succès et ont vraiment changé la vie de certains artistes. Mais je veux surtout choisir de bonnes chansons, de bons groupes. J’y ai à nouveau glissé quelques favoris, comme mes amis de ‘The Replacements’ et ma grande idole ‘Alice Cooper’. J’ai une liste de centaines de chansons possibles, et quand j’écris, je sélectionne les titres qui collent le mieux à la scène. Même si ça peut toujours changer par la suite.»