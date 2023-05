Si l’on a déjà vu et revu les grands mythes de l’Europe à l’écran, pensez Robin de Bois, Ulysses et autres Spartacus, ceux de l’Afrique sont encore trop peu connus et trop peu représentés sur le grand écran d’Hollywood. «The Woman King» , sorti en octobre dernier et aujourd’hui disponible sur BeTV , propose de vous faire vivre l’époque des grandes guerrières de l’Afrique, dans une odyssée tout aussi épique que celles que l’on connaît déjà.