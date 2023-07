Du 6 au 9 juillet, l’iconique Aya Nakamura, le très apprécié Hamza, l’unique Central Cee ou encore le controversé Travis Scott vont enflammer les scènes de l’un des plus célèbres festivals du pays: les Ardentes. Si l’édition 2022 en avait mis plein la vue aux 210.000 spectateurs, cette année le festival vise encore plus haut. Pour ses 18 ans d’existence et sa 16e édition, les Ardentes voit les choses en grand pour le plus grand plaisir des amateurs de musique urbaine.