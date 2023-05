L’univers de «Star Wars» revisité par de studios du monde entier: c’est dispo sur Disney+!

Waugh : «C’est un équilibre difficile. Nous voulions le plus possible de styles et contextes culturels différents, mais nous devions aussi veiller à ce que les histoires ne se ressemblent pas trop. Nous devions garder ça en tête. Il y a certainement de bonnes histoires qui n’ont pas été gardées pour cette raison.»

Rimes : «Il n’y en a pas beaucoup. Ces valeurs essentielles sont importantes. ‘Star Wars’ parle d’espoir et d’optimisme. Il faut, bien sûr, aussi un peu d’obscurité et de violence, car il s’agit tout compte fait de la guerre contre un Empire. Mais nous essayons tout de même de limiter la violence. La plupart des studios et réalisateurs le comprennent d’ailleurs spontanément, car ils ont grandi avec ‘Star Wars’.»

En quelques lignes

Que d’éloges pour les producteurs de la série d’animation «Star Wars: Visions», des courts métrages en lien avec les célèbres univers de George Lucas. Et quelle bonne idée d’avoir ouvert la deuxième saison aux créateurs du monde entier. La première collection ne contenait que de l’animation japonaise et était dès lors un peu uniforme. Cette fois, le style déjà, est différent à chaque fois. Les temps forts sont étonnamment au début, avec «Sith» du studio espagnol El Guiri (une jeune femme reçoit la visite de trois Siths) et «Screecher’s Reach» de l’Irlandais Cartoon Saloon (une sinistre légende de caverne hantée). Les sept autres films vont de la comédie («I Am Your Mother» des Studios Aardman) à la critique sociale («The Pit») et à beaucoup de drames familiaux surtout. Visuellement, seule la contribution indienne, le plutôt guindé «The Bandits of Golak», détonne. Dans l’ensemble, une bonne collection pour laquelle il n’est pas nécessaire d’être un(e) inconditionnel(le) de «Star Wars».