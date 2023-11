Offrir une carte de vœux à Noël en guise de cadeau ? Une idée à laquelle pensent de plus en plus les Français, surtout les moins de 35 ans, révèle un récent sondage publié par l'Unicef. Et comme source d'inspiration pour rédiger leurs vœux, certains d'entre eux n'hésiteront pas à demander de l'aide à ChatGpt !