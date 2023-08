Neuf films à ne pas louper à la Mostra de Venise

Déballez le tapis rouge! Venise se prépare pour dix jours d’avant-premières exclusives malgré la grève des acteurs hollywoodiens, empêchant ceux-ci de venir promouvoir leurs nouveaux films au plus vieux festival de cinéma au monde. Un véritable comble médiatique pour l’événement souvent décrit comme le ‘tremplin vers les Oscars’. Mais le monde du strass et des paillettes ne s’arrête pas aux USA, et le programme regorge de pépites très attendues. Suivez le guide!

Priscilla

Un an à peine après le biopic ‘Elvis’ de Baz Luhrmann, voici celui de son épouse Priscilla! Et c’est Sofia Coppola qui s’y colle, elle qui avait déjà gagné le Lion d’or de Venise en 2010 pour ‘Somewhere’. Gageons que la réalisatrice de ‘Marie-Antoinette’ a toutes les cartes en mains pour nous magnétiser avec le portrait d’une autre ‘femme de’ vivant dans l’ombre de son mari. Cailee Spaeny (vue dans la série ‘Mare of Easttown’) endosse le rôle-titre, aux côtés de Jacob Elordi (le BG de la série ‘Euphoria’) dans celui d’Elvis.

Ferrari

Adam Driver (‘Star Wars’, ‘House of Gucci’) a déjà gagné un prix d’interprétation à la Mostra en 2014 pour le thriller psychologique ‘Hungry Hearts’, mais on sent venir le doublé avec ce film calibré pour finir en pole position. Avec Michael Mann à la barre (le cinéaste culte de ‘Heat’) et la force de traction de Penelope Cruz, Patrick Dempsey et Shailene Woodley, ce biopic sur l’ancien pilote de F1 Enzo Ferrari fait déjà plus de bruit que tout le reste de la compétition.

The Killer

Si Netflix boude en général le Festival de Cannes, qui impose une sortie en salles aux films programmés, le géant du streaming entretient une romance privilégiée avec celui de Venise, qui l’a même couronné du Lion d’or en 2018 pour le superbe ‘Roma’. Souhaitons le même succès à David Fincher (‘Fight Club’, ‘Gone Girl’) pour son thriller sur un assassin se rebellant contre ses employeurs dans une course-poursuite internationale. Michael Fassbender joue l’homme traqué et signe son grand retour au cinéma quatre ans après le dernier ‘X-Men’.

Maestro

Encore un titre Netflix prometteur! Pour sa seconde réalisation après le succès de ‘A Star is Born’, Bradley Cooper s’attaque à un biopic sur le compositeur Leonard Bernstein, connu pour avoir signé la bande originale de ‘West Side Story’. Le film se focalise sur l’amour paradoxal mais bien réel de l’artiste homosexuel pour sa femme Felicia, jouée par Carey Mulligan (‘Drive’, ‘She Said’). Le film a déjà fait couler pas mal d’encre pour son recours au ‘Jew Face’, avec l’application d’une prothèse pour agrandir le nez de Cooper. Mais le soutien de la famille du musicien et (on l’espère) la qualité du film devraient facilement balayer la controverse.

Poor Things

Avec son casting en or et ses premières images mêlant classicisme et surréalisme, c’est le film que tout le monde annonce déjà au palmarès! Réalisé par le troublant génie grec Yorgos Lanthimos (‘The Favourite’, ‘The Lobster’), le film réunit Emma Stone et Mark Ruffalo dans une fable macabre et poétique, qui voit un scientifique ramener une femme défunte à la vie. Sera-t-elle sa chose, ou s’affranchira-t-elle de lui pour goûter aux plaisirs de la vie?

Holly

La Belgique sera représentée dans la course au Lion d’or par ce drame intrigant de la cinéaste flamande Fien Troch (‘Home’), dans lequel une adolescente de 15 ans décide sur un coup de tête de ne pas se rendre à l’école. Un acte banal qui prend une tournure inquiétante lorsqu’un grave incendie se déclare dans le bâtiment scolaire, faisant plusieurs victimes.

Quitter la nuit

Encore une réalisatrice belge qui risque de faire du bruit sur le Lido, mais cette fois-ci dans la fantaisiste section parallèle des Giornate Degli Autori (équivalent vénitien de la Quinzaine des Cinéastes de Cannes)! Delphine Girard avait été nommée aux Oscars en 2020 pour son court-métrage ‘Une Sœur’, qu’elle a décidé d’étendre au format long. On y suit Anna (Veerle Baetens), une policière sauvant une femme d’un drame grâce à un appel de secours, et les conséquences de cette nuit d’une intensité folle sur les personnes impliquées.

Hors saison

Guillaume Canet dans la peau d’un acteur connu retrouvant par hasard un amour passé dans le bain à remous d’une thalasso, on achète! Surtout que cette histoire d’amants réunis est réalisée par le talentueux Stéphane Brizé (‘Un autre monde’, ‘Mademoiselle Chambon’), connu pour trouver du drame et de l’émotion pure dans les situations les plus banales de la vie.

The Wonderful Story of Henry Sugar

Qui a dit que les courts-métrages ne brillaient pas dans les festivals? Quelques mois après le passage de Pedro Almodóvar à Cannes avec son western gay ‘Strange Way of Life’ (toujours en salles), un autre film de trente minutes va agiter les foules. Cette adaptation d’une nouvelle de Roald Dahl pour le compte de Netflix réunit Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes et Ben Kingsley devant la caméra du roi de la poésie intello-kitsch Wes Anderson (‘The Grand Budapest Hotel’), qui s’était déjà frotté avec succès à l’univers de l’auteur pour enfants dans ‘Fantastic Mr. Fox’.