Notre avis sur le film Barbie: kitsch, coloré, malin et incisif

Bonne nouvelle, le film Barbie remplit les promesses de sa campagne marketing hallucinante! Kitsch et coloré comme la poupée, malin et incisif comme ses auteurs (Greta Gerwig et Noah Baumbach, plutôt associés au cinéma indépendant). On y suit Barbie (Margot Robbie, touchante en poupée stéréotypée s’affranchissant du regard des autres), qui panique le jour où des pensées morbides envahissent son cerveau. Pire, ses pieds à talons deviennent tout plats et une marque de cellulite surgit sur sa cuisse! Conseillée par Barbie la Folle (Kate McKinnon, un vrai bijou de comédie), Barbie décide de se rendre dans le monde réel pour remonter le moral de la petite fille jouant avec elle…