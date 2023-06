Ca craque, ça croustille, ça grésille… Si l’on connaît l’importance des sens tels que le goût et l’odorat dans notre contentement au moment de passer à table, on aborde moins souvent la question de l’ouïe. Pourtant, les sons des aliments lorsqu’on les prépare, cuit ou quand on les dévore peuvent nous ravir, au point pour certains de nous rendre heureux.