Quels sont les films et séries impactés par la grève des scénaristes?

Les acteurs ont récemment rejoint les scénaristes dans leur grève à Hollywood. Quels sont les films et les séries touchés par ce mouvementhistorique? On fait le point.

L’union fait la force. Un adage d’actualité à Hollywood où les acteurs et les scénaristes se sont réunis pour la première fois depuis 1960 afin de demander une meilleure rémunération et de meilleures garanties face à l’émergence de l’intelligence artificielle. Présidente du SAG-AFTRA, syndicat des acteurs à Hollywood, Fran Drescher, l’actrice de la série «Une nounou d’enfer», a dénoncé les risques des «machines» pouvant remplacer les acteurs et a appelé à plus de contrôle pour notamment interdire le clonage de leur voix et de leur image par l’IA. Les négociations avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) qui représente les studios et les plates-formes de streaming, n’ayant pas abouti, la grève commune a été annoncée: une première en 63 ans.

Des dates de sortie toujours maintenues

Cette pause forcée à Hollywood a d’ores et déjà des conséquences sur les tournages de séries et de films. D’après NBC, le deuxième opus de « Gladiator », prévu pour novembre 2024, a été «impacté» par la grève. Si le tournage a débuté en juin à Malte et au Maroc, d’après IMDb, rien n’indique encore si la date de sortie devra être repoussée. Même son de cloche pour la deuxième partie de « Mission: Impossible – Dead Reckoning » avec Tom Cruise, dont la sortie est annoncée pour le 28 juin 2024, et dont le tournage devait débuter après la sortie de la première partie, le 12 juillet.

Des tournages reportés

Clint Eastwood devra lui aussi patienter avant de commencer le tournage en Géorgie de « Juror #2 », qui pourrait être son dernier film, avec Nicholas Hoult mais sans date de sortie prévue. À cette liste, s’ajoutent également « Venom 3 » avec Tom Hardy dont le tournage avait commencé fin juin en Espagne d’après Hollywood Reporter, « Deadpool 3 » avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman en tournage depuis fin mai et dont la sortie est prévue pour le 3 mai 2024. Si aucun report n’a été évoqué, la sortie des films « Kung Fu Panda 4 » – prévue pour le 8 mars 2024, « Spider-Man: Beyond the Spider-Verse » – prévue pour le 29 mars 2024, « Moi, moche et méchant 4 » – 3 juillet 2024 – et « Transformers One » – 13 septembre 2024 – pourrait également se voir décalée.

Depuis le début de la grève des scénaristes, plusieurs séries, comme «Stranger Things» (saison 5), «Yellowjackets» (saison 3) ou «Abbott Elementary» (saison 3) sont également en pause en soutien aux professionnels.

Les films « Mortal Kombat 2 », « Beetlejuice 2 » avec la star montante Jenna Ortega, et les séries « Apples Never Fall » sur Peacock, ainsi que « Interview with the Vampire » (saison 2) et « The Sandman » (saison 2) ont aussi stopper leur tournage.