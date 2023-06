Samuel L. Jackson dans ‘Secret Invasion’ de Marvel: «C’est bien moi qui ai prononcé le premier ‘F***’ à l’écran»

Où en est Nick Fury au départ de ’Secret Invasion’?

Samuel L. Jackson : «Il est plus vulnérable qu’avant mais revient sur Terre pour répondre à une sorte de convocation. Le fameux ’Snap’ (le claquement de doigts de Thanos qui l’avait éliminé dans ’Avengers: Infinity War’, NDLR) a joué avec sa santé mentale et ses relations avec les gens. Ses proches s’inquiètent pour lui, se demandent s’il a encore le feu sacré. C’est le point de départ, mais il y a bien plus que ça à découvrir.»

Il est fragilisé mais se remet en selle progressivement. Il paraît même que les scénaristes avaient la figure de John Wayne en tête pour Nick dans la série. C’est vrai?

(Affichant une moue de dégoût) «Je sais, je sais. Mais bon, John Wayne, quand même… J’ai besoin de prendre une douche quand j’entends ça (John Wayne a notamment affirmé lors d’une interview pour Playboy en 1971 qu’il croyait en la supériorité de la race blanche, NDLR). J’aurais préféré Shaft!»

La série lève le voile sur la vie privée de Nick Fury. Sans en dire trop, c’est comme ça que vous l’imaginiez?

«On découvre même sa maison! À moins que ce ne soit un appartement? Il faudra regarder la série pour le savoir (rires). Ce que je peux dire, c’est que plus on en apprend sur Nick, plus je le trouve sympa. On pèle l’oignon, couche après couche. On rencontre ses proches, une partie de sa famille. Mais cette série m’a aussi donné la chance de jouer avec quelques personnages Marvel que je n’avais pas encore vraiment croisés. Comme Rhodey (le meilleur ami d’Iron Man joué par Don Cheadle, NDLR), Don et moi attendions cette confrontation depuis un bail.»

Vous êtes bien entouré dans la série. Diriez-vous tout de même qu’elle est centrée sur Nick Fury?

«Pas vraiment car l’intrigue est un vrai carrefour d’intentions. C’est le personnage de Gravik qui tire l’histoire par exemple, un alien Skrull déçu par Nick et qui lui sert d’antagoniste principal. Tout comme G’iah, jouée par Emilia Clarke (la Mère des dragons dans ’Game of Thrones’, NDLR), qui sert le point de balance entre les bons et les méchants. Et plein d’autres encore.»

Il y a notamment Cobie Smulders, qui joue votre binôme d’espionnage Maria Hill depuis ’Avengers’. Comment se sont passées vos retrouvailles?

«C’était le pied! Je me souviens bien de ma rencontre avec Cobie (aussi connue pour le rôle de Robin dans la série ’How I Met Your Mother, NDLR) pendant les auditions pour le personnage de Maria. C’était il y a onze ans déjà, pour le premier ’Avengers’. Elle a tout défoncé parce qu’en plus de bien jouer, elle maîtrisait le jargon technologique ultra-compliqué de la scène sur le bout des doigts. Notre duo existe depuis ce jour-là.»

On rencontre aussi Sonya, jouée par Olivia Colman ('The Crown'), une espionne britannique avec laquelle vous entretenez une relation pour le moins tendue…

«Quelle tension? On s’adore, vous rigolez? Ce que Marvel ne vous dit pas, c’est qu’on a tourné une scène d’amour explosive avec Olivia et qu’ils l’ont coupée parce que c’était beaucoup trop sexy (rires). Non, la vraie bonne raison de se réjouir de l’arrivée de Sonya, avec qui Fury entretient une relation versatile mais de confiance malgré tout, c’est qu’elle est potentiellement la personne la plus dangereuse du Royaume-Uni. Je n’en dirai pas plus…»

Dans les ’Gardiens de la galaxie – Vol. 3’, Chris Pratt vous vole l’honneur d’être le premier héros Marvel à prononcer le mot ’F***’ à l’écran. Pas trop déçu?

«Non… Parce que c’était bien moi le premier (rires)! C’était sur le premier ’Iron Man’, lors de ma première scène. Ils ne l’ont juste pas gardée au montage. Et vous savez, je me rattrape en coulisses dès que la caméra est coupée.»

SECRET INVASION

Ph. Marvel Studios

Pour sa première série depuis le flop de ‘She-Hulk’, le studio Marvel mise sur l’un des personnages favoris du MCU (Marvel Cinematic Universe) afin de redorer son blason: le fondateur des Avengers en personne, Nick Fury (Samuel L. Jackson). Le plaisir de redescendre sur Terre avec des espions sans capes et sans armures magiques est réel. Surtout quand il s’agit des scènes avec l’intrigante Sonya, une agente britannique du MI6 jouée avec sadisme et malice par Olivia Colman. Mais la confusion l’emporte largement. Le premier épisode plante le décor tant bien que mal, obligé de lancer mille connexions narratives à d’autres films et séries Marvel. Et le principe de métamorphose des Skrulls s’avère plus désorientant qu’inquiétant. Le second épisode est déjà plus prometteur, surtout pour sa confrontation entre Fury et Rhodey (Don Cheadle) dans une scène longue de presque dix minutes, et sans un seul effet numérique. Croisons les doigts pour que le reste de la série s’en inspire!

2/5

‘Secret Invasion’ est disponible sur Disney+ dès ce mercredi.