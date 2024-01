«Society of the Snow», l’histoire vraie des survivants de la catastrophe aérienne de 1972 dans les Andes

«Society of the Snow» est disponible sur Netflix. Basé sur le livre du journaliste uruguayen Pablo Vierci paru en 2009, ce film raconte l’histoire vraie des survivants de la catastrophe aérienne de 1972 dans les Andes. Pour survivre dans l’un des environnements les plus hostiles au monde, ils n’ont pas d’autre choix que de prendre des décisions extrêmes.