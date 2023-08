Et si vous partiez à la découverte d’un monde pas si différent du nôtre? C’est la proposition absurde et drôle de Strange Planet, une création de Nathan W. Pyle en collaboration avec Dan Harmon, l’esprit génial derrière Rick et Morty et Community. Que vaut cette nouvelle série d’adult animation? Notre avis après quelques épisodes… déstabilisants.