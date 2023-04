‘Tchaikovsky’s Wife’, un drame étonnamment actuel sur les relations toxiques

KIRILL SEREBRENNIKOV : «C’est un des grands compositeurs de mon pays, mais on sait peu de choses sur lui, en fait. Cette histoire, par exemple, n’a jamais été racontée. Pourtant, tous les faits et personnages du film sont authentiques. Je me suis basé sur des lettres et des journaux intimes. En réalité, c’est presqu’un docudrame.»