‘Titina’, un bijou d’animation sur une histoire vraie norvégienne

Kajsa Næss : «Roald Amundsen est un héros national norvégien, je connaissais donc sa vie. Mais je n’avais aucune idée du fait qu’il avait commandé un dirigeable pour se rendre au pôle Nord. Encore moins que le concepteur de dirigeables italien qui l’accompagnait avait aussi amené son petit chien. Je me suis dit que c’était parfait pour montrer ces héros de l’exploration polaire sous un jour différent, plus humain.»

«Ils sont d’abord surpris, mais soulagés aussi quelque part. Ils trouvent ça amusant. Le fait que ce soit un film d’animation aide aussi, car vous pouvez vous permettre davantage. Tout ce que nous montrons ne s’est pas passé vraiment non plus, loin de là. En réalité, nous avons fait très peu de recherches pour le scénario. Mais cela ne pose de problème à personne. Certaines choses que nous avons inventées, se sont d’ailleurs avérées réelles par la suite.»

TITINA

En 1926, l’explorateur polaire norvégien Roald Amundsen ajouta un énième exploit à sa longue carrière: une expédition au pôle Nord à bord d’un dirigeable. Mais il n’était pas seul. L’ingénieur italien qui avait conçu l’aérostat, Umberto Nobile, faisait lui aussi partie du voyage, tout comme Titina, son petit chien. Le film d’animation éponyme parle de courage et d’héroïsme, mais aussi de mesquinerie et d’arrogance, tout cela présenté de manière esthétique, amusante et souvent émouvante. Enrichissant et attendrissant.