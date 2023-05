Voici les 10 films les plus attendus du Festival de Cannes

La 76e édition du Festival de Cannes vient de s’ouvrir sous la présidence du réalisateur suédois Ruben Östlund, palmé l’an passé pour ‘Triangle of Sadness’. Bien plus qu’une compétition, l’événement sert surtout de tremplin médiatique pour lancer tous types de films, du plus pointu au plus généraliste. Petit tour d’horizon!

Indiana Jones et le cadran de la destinée

Il n’y a pas que le cinéma d’auteur qui profite de la machine cannoise. ‘Top Gun: Maverick’ l’a bien prouvé l’an passé en entamant sa conquête du box-office mondial en marge de la compétition. Les nouvelles aventures d’Indy comptent bien imiter la formule(une star vieillissant comme du bon vin, du cinéma de spectacle calibré pour l’expérience du grand écran). Avec Antonio Banderas, Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge aux côtés d’Harrison Ford, ça sent plutôt bon!

Asteroid City

L’esthétisme mélancolique de Wes Anderson (‘The Grand Budapest Hotel’) répandra ses couleurs pop dans une comédie sur un centre spatial en proie à d’étranges événements. Comme d’habitude, le cinéaste a convoqué un casting aussi bluffant qu’attractif: Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Adrien Brody, Tilda Swinton, Maya Hawke, Jeff Goldblum, Edward Norton, Willem Dafoe… Pluie d’étoiles filantes garantie!

Killers of the Flower Moon

Scorsese, DiCaprio et De Niro! Pas besoin d’en dire plus pour enflammer le tapis rouge. Le légendaire réalisateur de ‘Taxi Driver’ réunit enfin ses deux acteurs fétiches devant sa caméra, marquant sa sixième collaboration avec Leo et la onzième avec Bob. Une rencontre des titans inspirée de faits réels: une série de meurtres impliquant de riches exploitants de pétrole et des communautés amérindiennes en Oklahoma dans les années 1920.

Augure

Membre du groupe Starflam, Baloji mène la délégation de cinq films belges sélectionnés à Cannes cette année. Concourant dans la section ‘Un certain regard’, dédiée au cinéma audacieux et aux réalisateurs moins établis, ‘Augure’ voit Marc Zinga et Lucie Debay confrontés à l’impact social de rites de sorcellerie en République Démocratique du Congo. Une expérience visuelle marquante imposant un talent à suivre.

Club Zero

L’une des sept réalisatrices en lice pour la Palme d’or (un chiffre record à ce jour dans une compétition cannoise), l’Autrichienne Jessica Haussner (‘Little Joe’) intrigue d’emblée avec le pitch de ‘Club Zero’, qui voit une professeure de nutrition (Mia Wasikowska) exercer une emprise sur ses élèves adolescents en changeant leurs habitudes alimentaires, et en leur promettant d’accéder au cercle fermé et mystérieux du Club zéro . On sent déjà le malaise et la malice…

L’été dernier

Un remake en compétition, c’est possible! La preuve avec cette adaptation du film danois ‘Queen of hearts’ par l’audacieuse Catherine Breillat (‘Abus de faiblesse’). L’histoire reste la même, celle d’une grande avocate risquant gros en entamant une relation avec son beau-fils de 17 ans. On ne mise donc pas sur un prix du scénario, mais avec l’actrice française Léa Drucker (‘Close’) dans le rôle principal, on flaire un potentiel prix d’interprétation féminine.

May December

Prêts pour une mise en abyme hollywoodienne? Huit ans après la romance glam, rétro et lesbienne de ‘Carol’, le cinéaste Todd Haynes pourrait bien décrocher le gros lot avec son habituel grand écart entre cinéma d’auteur et populaire (si besoin, revoyez la bombe ‘Velvet Goldmine’ pour vous en convaincre). Le pitch voit l’équilibre familial d’une célébrité (Julianne Moore) chavirer suite à sa rencontre avec l’actrice (Natalie Portman) supposée l’incarner dans un film.

Le Livre des solutions

Il nous avait manqué! L’hypercréatif Michel Gondry revient au cinéma grand public dans la veine de ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ et ‘Be Kind, Rewind’, avec cette histoire d’un réalisateur se découvrant une inspiration sans fin dans un petit village des Cévennes. Avec Pierre Niney, Blanche Gardin et Vincent Elbaz.

Le Syndrome des amours passées

Encore une pépite belge à aller chercher en dehors des sentiers battus de la compétition officielle. Programmé à la Semaine de la critique, le nouveau film des cinéastes de ‘Une vie démente’ s’apprête à joyeusement dynamiter notre vision traditionnelle du couple. Le pitch? Un homme et une femme vivant en couple apprennent que, pour dépasser leur problème d’infertilité, ils doivent chacun recoucher avec tous leurs ex!

Élémentaire

Pour son film de clôture, le festival choisit habituellement un titre fédérateur, bénéficiant de l’attention médiatique de la cérémonie finale, tout en évitant de se manger le couperet du jury. Souhaitons au nouveau dessin animé du studio Pixar, suivant la rencontre d’une jeune fille ‘feu’ (Adèle Exarchopoulos) avec un jeune homme ‘eau’ (Vincent Lacoste) dans une ville entièrement construite autour des quatre éléments, de bien profiter de cette place de choix, dans le sillon de grands succès tels que ‘Hors Normes’, ‘Thelma et Louise’ ou ‘E.T.’.