Voici les meilleurs films de 2023 (jusqu’à présent)

Ce week-end, Boom accueillera pour la 17e fois la rave la plus hot de la planète. Un peu plus de 400.000 fêtards en provenance de plus de 200 pays s’abandonneront corps et âme aux maîtres absolus du genre EDM dans un lieu qui semble tiré d’une adaptation de Tolkien à grand budget. Avec 750 artistes, répartis sur deux week-ends et 16 scènes, le festival Tomorrowland est prêt à prouver une fois encore que ce paradis mythique de la danse est hors catégorie. People of Tomorrow, soyez prêts à entrer dans la danse!