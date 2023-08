L’influenceur Nathan «Acid» Vandergunst souhaitait aller à Tomorrowland mais le festival organisé à Boom, en province d’Anvers, affichait complet. Alors ni une, ni deux, le jeune homme a décidé de s’y introduire illégalement et de filmer son intrusion pour sa chaîne Youtube. Mais ce qu’il a occulté à ses abonnés, c’est qu’il s’est fait attraper et qu’il a terminé la nuit en cellule. On vous raconte!