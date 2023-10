Pourquoi bâiller est-il contagieux ?

Sais-tu que l’on bâille en moyenne une vingtaine de fois sur la journée ? Le simple fait d’y penser pourrait nous faire bâiller selon Discover Magazine. Encore plus étrange (et tu l’as très certainement remarqué): lorsqu’on voit quelqu’un bâiller, on est tenté de faire de même. Mais pourquoi le bâillement est-il si contagieux ? On t’explique.

À lire aussi Pourquoi bâille-t-on?

À certains moments de la journée

Déjà, pourquoi bâille-t-on ? Selon les recherches, le bâillement se produit majoritairement dans des périodes de transitions comportementales, entre le sommeil et l’éveil par exemple. Il permettrait au cerveau de réguler sa température interne et stimulerait la carotide, en déformant le visage et le cou.

À lire aussi Une étudiante de 19 ans gagne sa vie en éternuant

Synchroniser les comportements

Si le bâillement aide à passer de l’état de sommeil à celui de réveil (et vice-versa), cela n’explique pas pourquoi il est à ce point contagieux. Selon plusieurs théories reprises par Discover Magazine, le bâillement communicatif serait le résultat d’une adaptation évolutive visant à accorder les comportements au sein d’un groupe. «Imaginez un groupe d’hommes préhistoriques, veillant toute la nuit sur des prédateurs et des ennemis. Si l’un d’entre eux commence à s’assoupir, il est probable que les autres s’endorment également. Lorsque la première personne bâille, cela incite tous les autres à faire de même, ce qui accroît la vigilance et la sécurité du groupe», explique l’article publié dans Discover Magazine.

Une forme d’empathie

Selon d’autres études, le fait de bâiller collectivement serait lié à l’empathie. Une étude menée en 2020 montre en effet que le bâillement collectif est d’autant plus prégnant lorsqu’il s’agit de gens qui se connaissent bien comme un groupe d’amis ou une famille. Les recherches montrent également que, plus les liens entre les individus sont étroits, plus le bâillement est profond.

À lire aussi Pourquoi a-t-on le hoquet ?

Réaction mimétique

Enfin, une autre théorie avance que si nous bâillons lorsque nous voyons quelqu’un le faire c’est par réaction mimétique. Il s’agirait d’une réaction produite par nos neurones «miroirs» qui s’activent lorsque nous effectuons une action par nous-même ou lorsque nous voyons quelqu’un d’autre la faire. Voir quelqu’un bâiller activerait donc ces neurones, nous amenant à reproduire cette même action. Voilà pourquoi nous ne savons nous retenir après avoir vu quelqu’un bâiller !