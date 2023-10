Prix, restrictions, démarche: Voici tout ce que vous devez savoir sur les plaques personnalisées

Quels sont les véhicules dont la plaque peut être personnalisée?

Vous pouvez faire la demande d’une immatriculation personnalisée pour un véhicule, comme une voiture, une moto, une remorque ou un véhicule ancêtre. La personnalisation n’est pas possible pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les taxis et voitures de location avec chauffeur, les tracteurs agricoles ou forestiers sous plaque G, ainsi que les plaques commerciales, les plaques temporaires et les plaques transit.

Que pouvez-vous inscrire sur votre plaque?

Elle doit débuter par le sceau de la DIV. Elle est composée au maximum de neuf emplacements, dont un emplacement imposé (le sceau de la DIV), ce qui permet une combinaison de maximum huit caractères. E lle ne peut pas être composée uniquement de chiffres. Elle doit contenir au moins une lettre. L e tiret est considéré comme un caractère. L es lettres ou groupes de lettres doivent être séparés des chiffres ou groupes de chiffres par un tiret. C’est en tout cas ce qui est indiqué sur le site du SPF Mobilité.

Ces règles ne sont pas complètes et l’intégralité des combinaisons interdites sont à retrouver ici. Au-delà de ces restrictions, on ne peut évidemment pas mettre tout et n’importe quoi et vos demandes pourront être refusées. C’est notamment le cas pour des plaques vulgaires ou qui véhiculent un message politique.

Quelle est la marche à suivre?

Pour faire une demande de réservation de plaque personnalisée, rendez-vous sur le site Mon véhicule, ma plaque, dans la rubrique « Disponibilité d’une plaque » et cliquez sur le lien indiqué. Identifiez-vous via CSAM (grâce à un lecteur de carte d’identité ou l’application itsme). Complétez le formulaire en ligne et réalisez la (les) réservation(s) que vous souhaitez. Seules les combinaisons affichées peuvent être choisies. Votre combinaison sera vérifiée par un agent de la DIV. Vous recevrez un mail de la DIV (Direction de l’Immatriculation des Véhicules) vous avertissant si votre combinaison a été acceptée ou refusée. Si votre combinaison a été acceptée, le mail vous invitera à effectuer le paiement en ligne via maestro-card.

Quel est le prix?

En Belgique, il faut débourser 1.000€ pour obtenir la plaque de son choix, si cette combinaison est encore disponible.

Que faire en cas de plaque personnalisée perdue ou volée ?

Vous devez aller à la Police déclarer la dépossession involontaire de la plaque. Il n’est pas possible d’en demander un duplicata . Le véhicule concerné doit être réimmatriculé sous une plaque normale ou sous une autre plaque personnalisée (réservation et paiement obligatoires).