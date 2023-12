Explorer les possibilités offertes par le NASDAQ et le NYSE : pourquoi deux marchés américains peuvent offrir des perspectives radicalement différentes aux investisseurs

Les bourses américaines, notamment le New York Stock Exchange (NYSE) et le NASDAQ , sont des références incontournables pour les investisseurs du monde entier. Bien que ces deux marchés soient situés à New York, ils offrent des opportunités différentes en fonction de l'exposition technologique, du niveau de risque et de l'accès aux entreprises de premier plan. Dans cet article, nous explorerons les différences clés entre le NASDAQ et le NYSE, mettant en lumière les propos de Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Freedom Finance Europe .

Présentation des deux géants Le NYSE et le NASDAQ : deux géants aux histoires contrastées

Le New York Stock Exchange (NYSE), comme présenté par BFM Bourse , créé en 1792, est un vétéran du monde financier. À l'inverse, le NASDAQ, né en 1971, se distingue par sa relative jeunesse. Cette disparité historique se reflète dans les profils des entreprises qui les composent. Le NYSE accueille principalement des sociétés de premier plan, caractérisées par des capitalisations boursières importantes. Le NASDAQ, comme le souligne Le Temps , attire davantage les entreprises émergentes, en particulier dans le secteur technologique.

Une distinction fondamentale entre le NYSE et le NASDAQ réside dans leurs structures de marché respectives. Le NYSE fonctionne comme un marché d'enchères, où des spécialistes associent les ordres d'achat et de vente. À l'inverse, le NASDAQ est un marché de teneurs de marché, où les transactions se font directement entre acheteurs et vendeurs et sont facilitées par des market makers comme le présente Capital.

Structures de marché distinctes

Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Freedom Finance Europe, déclare que : « Les principales différences entre la cotation au Nasdaq et au NYSE :

Type de marché : Le NYSE est un marché d’enchères et le Nasdaq est un marché de concessionnaires. Sur un marché d'enchères, les acheteurs et les vendeurs passent leurs commandes auprès d'un spécialiste qui fait correspondre le prix le plus élevé avec le prix offert le plus bas. Sur le marché des concessionnaires, les acheteurs et les vendeurs négocient directement avec les teneurs de marché qui achètent et vendent des actions pour leur propre compte.

Exigences de cotation : le NYSE a des exigences de cotation plus strictes que le Nasdaq. Par exemple, les entreprises doivent avoir un nombre minimum d’actionnaires et une capitalisation boursière pour être cotées au NYSE. Le Nasdaq a moins d'exigences de cotation, ce qui le rend plus accessible aux entreprises plus petites et plus récentes.

Volume des transactions : le volume des transactions sur le Nasdaq est plus élevé que sur le NYSE. Cela est probablement dû au fait que le Nasdaq héberge un grand nombre de valeurs technologiques et de croissance, qui se négocient plus activement que les valeurs de valeur traditionnelles.

Frais : les frais de cotation et de négociation sur le Nasdaq sont généralement inférieurs aux frais de cotation et de négociation sur le NYSE.

Perspectives pour les investisseurs

Le courtage en ligne constitue une excellente option pour accéder facilement et efficacement au NASDAQ ou au NYSE.

Les différences entre le NYSE et le NASDAQ offrent aux investisseurs des indicateurs sur le niveau de risque que le marché est prêt à absorber. Le NYSE, avec son ambiance traditionnelle, est associé à des actions stables et matures, aux actions blue chips , indiquant souvent un marché moins enclin aux risques. En revanche, le NASDAQ, en tant qu'échange électronique moderne, abrite des actions technologiques (comme Apple) et de croissance, signalant la confiance des investisseurs dans l'économie globale et leur volonté d'assumer plus de risques.

Le NYSE, représenté dans les films classiques, met en scène des courtiers négociant physiquement. Il abrite des entreprises établies avec des capitalisations boursières importantes, offrant stabilité et parfois des dividendes. Le NASDAQ, en tant qu'échange électronique, privilégie les entreprises plus jeunes et en croissance, généralement associées à des rendements plus élevés, mais avec une volatilité accrue. Le graphique ci-dessous montre la volatilité de chaque indice sur un an.

Les investisseurs prêts à prendre des risques optent souvent pour le NASDAQ en raison de coûts de cotation plus bas. Les entreprises choisissent le NASDAQ pour son attrait envers les start-ups axées sur la croissance.

En résumé, le choix entre le NYSE et le NASDAQ dépend du profil de risque de l'investisseur et de ses préférences en matière de stabilité ou de croissance. Choisir entre le NASDAQ et le NYSE revient à opter entre la tradition et l'innovation, la rigueur et l'accessibilité. Le NYSE, avec son histoire riche et ses exigences élevées, attire les entreprises établies cherchant la stabilité. Le NASDAQ, plus jeune et axé sur la technologie, offre un terrain propice à la croissance, bien que cela s'accompagne d'un niveau de risque accru.