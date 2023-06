Qui de la génération W, X, Y ou Z met le plus d’argent de côté?

Maintenant que les images générées par l’IA ne représentent plus que quelques clics de souris, il n’y a plus aucun obstacle au deepfake porno ou porno hypertruqué. Des millions de femmes célèbres et ordinaires en sont les victimes. C’est l’une des formes d’abus sexuel à l’évolution la plus rapide. Un tout nouveau côté obscur de l’industrie pornographique est en plein essor. Est-il encore possible de stopper le deepfake porno? Et quid de la législation?